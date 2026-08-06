Amroha News: सीवीओ ने एनजीओ को जारी किया नोटिस
Amroha News: अमरोहा में रहमापुर माफी, अल्लीपुर खादर गोशाला के केयर टेकर को भुगतान न करने के मामले में सीवीओ डॉ.आभा दत्त ने संबंधित एनजीओ को नोटिस जारी किया है। सीवीओ ने गोशालाओं के कामकाज में सुधार के निर्देश दिए हैं, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
Amroha News: अमरोहा। रहमापुर माफी, अल्लीपुर खादर गोशाला में केयर टेकर का भुगतान न करने के मामले में सीवीओ डॉ.आभा दत्त ने संबंधित एनजीओ को नोटिस जारी किया है। सीवीओ ने बताया की दोनों गोशालाओं की व्यवस्था में जो कमियां मिली हैं, उन्हें जल्द दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित एनजीओ को दिए गए हैं। आदेश पर अमल न करने पर एनजीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।