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Amroha News: सीवीओ ने एनजीओ को जारी किया नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: अमरोहा में रहमापुर माफी, अल्लीपुर खादर गोशाला के केयर टेकर को भुगतान न करने के मामले में सीवीओ डॉ.आभा दत्त ने संबंधित एनजीओ को नोटिस जारी किया है। सीवीओ ने गोशालाओं के कामकाज में सुधार के निर्देश दिए हैं, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

Amroha News: सीवीओ ने एनजीओ को जारी किया नोटिस

Amroha News: अमरोहा। रहमापुर माफी, अल्लीपुर खादर गोशाला में केयर टेकर का भुगतान न करने के मामले में सीवीओ डॉ.आभा दत्त ने संबंधित एनजीओ को नोटिस जारी किया है। सीवीओ ने बताया की दोनों गोशालाओं की व्यवस्था में जो कमियां मिली हैं, उन्हें जल्द दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित एनजीओ को दिए गए हैं। आदेश पर अमल न करने पर एनजीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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