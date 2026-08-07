Amroha News: शिवा के शतक से नीलकंठ अकादमी ब्लू ने रेड को दो विकेट से हराया

Amroha News: डीपीएस क्रिकेट एकादमी के मैदान पर खेले गए मैच में नीलकंठ क्रिकेट अकादमी ब्लू ने रेड को दो विकेट से हराकर जीत दर्ज की। शिवा चौधरी की शतकीय जीत में अहम साबित हुई। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाते हुए 81 गेंदों में 121 रन बनाए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नीलकंठ क्रिकेट अकादमी ब्लू की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए। मध्यक्रम में खेलने उतरे बल्लेबाजों ने पारी को संभालते हुए आगे बढ़ाया। रेहान व अयान ने 31-31 रन की पारी खेली जबकि आशीष ने 27 रन बनाए। आखिरी ओवरों में सादिक चौधरी ने आक्रामक रूख अपनाते हुए सिर्फ 23 गेंदों पर 43 रन बना दिए।

इस तरह पूरी टीम 34.3 ओवर में 217 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ब्लू की ओर से मनीष ने 4.3 ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। 218 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीलकंठ क्रिकेट अकादमी ब्लू को शिवा चौधरी व अमीर ने बेहतरीन शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट की साझेदारी में 104 रन जोड़कर टीम को मजबूती दी। अमीर ने 37 गेंदों पर 30 रन की पारी खेली। इसके बाद शिवा चौधरी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ी, उन्होंने सिर्फ 81 गेंदों में 11 चौके और छह छक्कों की मदद से 121 रन बनाए। इसी शतकीय पारी ने मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। शिवा का विकेट गिरने के बाद ब्लू के गेंदबाजों ने मैच में वापसी की कोशिश की। अयान ने अपने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर ब्लू पर दबाव बना दिया। 171 रन पर दूसरा विकेट गंवाने वाली ब्लू ने 214 रन तक पहुंचते-पहुंचते अपने आठ विकेट खो दिए, जिससे मैच में रोमांच पैदा हो गया। आखिर में मयंक यादव ने नाबाद 13 रन की पारी खेलते हुए 31.5 ओवर में 219 रन तक पहुंचाकर टीम को जीत दिला दी।