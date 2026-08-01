Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: केमिकल लदे टैंकर में फंसा एवी केबिल, खंभा टूटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: हसनपुर में शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया जब केमिकल से भरा टैंकर एक विद्युत खंभे से उलझ गया। खंभा गिरते समय विद्युत आपूर्ति बंद थी, वरना आग लग सकती थी। स्थानीय निवासियों ने खंभों के लटकने की समस्या को उजागर किया। पुलिस और बिजली विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और स्थिति को सामान्य किया।

Amroha News: केमिकल लदे टैंकर में फंसा एवी केबिल, खंभा टूटा

Amroha News: ​हसनपुर। अलीगढ़ मार्ग स्थित तीसरी मील के पास शनिवार दोपहर बड़ा हादसा टल गया। नगर की ओर से केमिकल लादकर गंगा एक्सप्रेसवे पर जा रहा टैंकर में एवी केबिल में उलझ गया। खिंचाव के कारण विद्युत खंभा टूटकर सीधे केमिकल से भरे टैंकर के ऊपर गिर गया। ​खंभा गिरते ही मौके पर हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि घटना के समय लाइन में विद्युत आपूर्ति बंद थी। यदि बिजली चालू होती तो केमिकल में आग लग सकती थी। करंट से भीषण हादसा हो सकता था। ​स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग पर केबिल काफी नीचे लटक रहे है, जिससे आए दिन हादसों का डर बना रहता है।

सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने यातायात सुचारू कराया और विद्युत कर्मियों ने क्षतिग्रस्त खंभे को हटाकर लाइन दुरुस्त कराई। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Hasanpur Amroha News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।