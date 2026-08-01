Amroha News: केमिकल लदे टैंकर में फंसा एवी केबिल, खंभा टूटा
Amroha News: हसनपुर में शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया जब केमिकल से भरा टैंकर एक विद्युत खंभे से उलझ गया। खंभा गिरते समय विद्युत आपूर्ति बंद थी, वरना आग लग सकती थी। स्थानीय निवासियों ने खंभों के लटकने की समस्या को उजागर किया। पुलिस और बिजली विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और स्थिति को सामान्य किया।
Amroha News: हसनपुर। अलीगढ़ मार्ग स्थित तीसरी मील के पास शनिवार दोपहर बड़ा हादसा टल गया। नगर की ओर से केमिकल लादकर गंगा एक्सप्रेसवे पर जा रहा टैंकर में एवी केबिल में उलझ गया। खिंचाव के कारण विद्युत खंभा टूटकर सीधे केमिकल से भरे टैंकर के ऊपर गिर गया। खंभा गिरते ही मौके पर हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि घटना के समय लाइन में विद्युत आपूर्ति बंद थी। यदि बिजली चालू होती तो केमिकल में आग लग सकती थी। करंट से भीषण हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग पर केबिल काफी नीचे लटक रहे है, जिससे आए दिन हादसों का डर बना रहता है।
सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने यातायात सुचारू कराया और विद्युत कर्मियों ने क्षतिग्रस्त खंभे को हटाकर लाइन दुरुस्त कराई। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है।
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