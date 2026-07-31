Amroha News: कांवड़ लाते वक्त नशे से दूर रहने की अपील की
Amroha News: क्षेत्र के भदौरा गांव में राष्ट्र सेवी संगठन की बैठक हुई, जिसमें सावन माह में कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं को संयम बरतने और नशे से दूर रहने की सलाह दी गई। संगठन के संयोजक ने डीजे के मानकों का पालन करने पर भी जोर दिया। बैठक में कई सदस्य मौजूद थे।
Amroha News: क्षेत्र के गांव भदौरा में शुक्रवार को रंजीत सिंह के आवास पर राष्ट्र सेवी संगठन की बैठक हुई। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक कृष्ण कुमार शर्मा ने सावन माह में कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं को जल लाते समय विशेष संयम बरतने, नशे आदि बुरी प्रवृतियों से दूर रहने, अधिक ऊंचाई वाले डीजे आदि साथ न ले जाने, डीजे को निर्धारित मानकों के मुताबिक बजाने आदि की अपील की। इस दौरान मुकेश सिंह, रूपचंद्र सिंह, जयवीर सिंह, रमन सिंह, पीतम सिंह, ऊदल सिंह, रंजीत सिंह, रणवीर सिंह, भूकन सिंह, राजू सैनी, अरविंद कुमार आदि मौजूद रहे।
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