Amroha News: रालोद का किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित
Amroha News: क्षेत्र के गांव अतरासी कला में शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक दल द्वारा किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने किसानों के सशक्तिकरण पर चर्चा की। मंडल अध्यक्ष चौधरी सरजीत सिंह ने किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता पर जोर दिया और विधानसभा चुनाव में उत्तरदायी जनप्रतिनिधियों के चयन की अपील की।
Amroha News: क्षेत्र के गांव अतरासी कला की बड़ी मस्जिद के पास शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक दल का किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजनीति में किसानों का सशक्तिकरण विषय पर वक्ताओं ने विचार रखे। पार्टी के मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व जज चौधरी सरजीत सिंह ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। जनता ऐसे जनप्रतिनिधि का चयन करे, जो केवल वादे न करे बल्कि किसानों के उत्थान, विकास और जनहित के मुद्दों पर ईमानदारी से काम करे। रालोद स्व.चौधरी चरण सिंह, स्व.चौधरी अजीत सिंह व राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की विचारधारा पर चलते हुए किसान हित व उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है।
इस दौरान रालोद जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी, शकूर, मशकूर, जमालुद्दीन, मुन्ने अली, अलाउद्दीन, गुलजार, शमसुद्दीन, तौफीक, नाजिम, मायाराम, बलवीर शर्मा आदि पार्टी कार्यकर्ता, किसान एवं ग्रामीण मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।