Amroha News: ट्रेन की चपेट में आए अधेड़ की दूसरे दिन भी नहीं हो सकी शिनाख्त
Amroha News: दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक 48 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की ट्रेन से चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा सोमवार रात साढ़े आठ बजे हुआ। शव की पहचान दूसरे दिन तक नहीं हो सकी, और आरपीएफ ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पहचान के लिए स्थानीय लोगों ने कोशिशें कीं, लेकिन सफल नहीं हो सके।
Amroha News: ट्रेन की चपेट में आए 48 वर्षीय अधेड़ की शिनाख्त मंगलवार को दूसरे दिन भी नहीं हो सकी। हादसा सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे हुआ। आरपीएफ ने शव मोर्चरी में रखवाया है। हादसा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर दिल्ली की दिशा में हुआ है। तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हुई थी। मौके पर जमा हुई भीड़ ने शव की शिनाख्त करने की काफी कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। मौके पर पहुंची आरपीएफ ने शव मोर्चरी भिजवाया था। एसआई आशीष कुमार ने बताया कि शव की शिनाख्त करवाने की कोशिश की जा रही है।
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