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Amroha News: संदिग्ध परिस्थिति में फांसी पर लटका मिला विवाहिता का शव, कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: गांव पौरारा में विवाहिता कंचन देवी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। पति के साथ विवाद के कारण आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। कंचन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार में कोहराम मचा है।

Amroha News: संदिग्ध परिस्थिति में फांसी पर लटका मिला विवाहिता का शव, कोहराम

Amroha News: थाना क्षेत्र के गांव पौरारा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। गुरुवार सुबह शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। वह बुधवार शाम वह लोनी से घर लौटी थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस गृह क्लेश में सुसाइड की बात कह रही है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के लोनी निवासी कंचन देवी ने करीब 14 वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र के गांव पौरारा निवासी मोहित उर्फ बिन्नू त्यागी से विवाह किया था। बताया जा रहा है मोहित पर लूट व चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसके चलते पुलिस उसे आए दिन परेशान कर रही थी। करीब एक वर्ष पूर्व जेल से छूटने के बाद वह पत्नी कंचन व तीनों बच्चों के संग लोनी चला गया और एक कंपनी में टैक्सी चलाने लगा। कंचन भी निजी कंपनी में नौकरी कर रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कंचन पति के नौकरी पर जाने के बाद बच्चों को बताकर बुधवार रात अकेली पौरारा चली आई। खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में सो गई। गुरुवार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो उसकी जेठानी का लड़का देखने पहुंचा। मौके का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। 35 वर्षीया कंचन का शव पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ था। पैरों के नीचे चारपाई उलटी पड़ी हुई थी। खबर लगते ही गांव के तमाम लोग मौके पर जुट गए। परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बारीकी से मौका मुआयना किया। टीम ने फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। थानाध्यक्ष अमित तोमर ने बताया कि विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। इस संबंध में अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है。

इंसेट :

तीन दिन से दंपति में चल रहा था विवाद

रहरा। परिजनों के मुताबिक लोनी में मकान बनाने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। कंचन कहती थी कि गांव में रहरा ठीक नहीं है। आए दिन पुलिस परेशान करती है। बच्चों के भविष्य व नौकरी के मद्देनजर वह लोनी में ही रहना चाहती थी। बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर पिछले तीन दिन से पति-पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। पुलिस का कहना है कि इसी अनबन के चलते कंचन पति को बिना बताए गांव चली आई और सुसाइड कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग बताया जा रहा है। उधर, कंचन की मौत से परिवार में कोहराम मचा है।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

कंचन देवी की मौत कैसे हुई?
कंचन देवी का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था।
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