Amroha News: जंगल में लावारिस हालत में स्कॉर्पियो मिलने से मचा हड़कंप
Amroha News: गुरुवार शाम अतरासी कलां के जंगल में एक ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया और उसके मालिक का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष विकास सहरावत ने मामले की गहराई से जांच जारी रखने की बात कही।
Amroha News: क्षेत्र के गांव अतरासी कलां के जंगल में गुरुवार शाम करीब छह बजे ब्लैक स्कॉर्पियो खड़ी मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अतरासी-अमरोहा रोड से करीब एक किमी अंदर खड़ी गाड़ी को कब्जे में लेकर थाने ले आई। पुलिस वाहन के मालिक और उसे वहां छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए जांच-पड़ताल में जुटी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है तथा वाहन के दस्तावेजों के आधार पर भी सुराग तलाशे जा रहे हैं। थानाध्यक्ष विकास सहरावत ने मामले में जांच जारी होने की बात कही।
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