Amroha News: सड़क किनारे मिला वृद्ध का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा
Amroha News: गांव तिगरिया नादिर शाह निवासी 70 वर्षीय देवेंद्र सिंह का शव मंगलवार सुबह एक निजी नलकूप के पास मिला। परिजनों ने डायल-112 पर सूचना दी, पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराया। देवेंद्र का मानना था कि वह मनमौजी और बिना जिम्मेदारी के व्यक्ति थे। परिवार में शोक का माहौल है।
Amroha News: ढवारसी, संवाददाता। थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव तिगरिया नादिर शाह निवासी 70 वर्षीय देवेंद्र सिंह पुत्र गंगासहाय का शव मंगलवार सुबह ढवारसी-तिगरिया नादिर शाह मार्ग पर सड़क किनारे एक निजी नलकूप के पास पड़ा मिला। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
जानकारी के मुताबिक
जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब पांच बजे सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने शव पड़ा देखा तो गांव में खबर की। तमाम लोग मौके पर पहुंच गए। शव गांव निवासी 70 वर्षीय देवेंद्र का था। मृतक के बड़े बेटे गेंदालाल ने डायल-112 पर सूचना दी। कस्बा पुलिस चौकी प्रभारी रामनिवास यादव व थानाध्यक्ष कोमल तोमर मौके पर पहुंचे व घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक के शरीर पर चोट आदि का कोई निशान नहीं मिला। असामान्य मौत के भी कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। शुरुआत में परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया पुलिस हार्ट अटैक या फिर किसी बीमारी से मौत मान रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा。
मनमौजी स्वभाव के थे देवेंद्र, परिवार में कोहराम
हसनपुर। परिजनों के मुताबिक देवेंद्र सिंह पिछले कई वर्षों से हाथ में थैला लेकर गांव और आसपास के क्षेत्रों में घूमते रहते थे। वह मनमौजी स्वभाव के बताए जाते हैं। उन पर किसी तरह की कोई सीधी जिम्मेदारी भी नहीं थे। बेटे का कहना है कि उन्हें शराब पीने की आदत थी। परिवार में दो बेटे और छह बेटियां हैं। इनमें दो बेटियों और एक बेटे का विवाह अभी नहीं हुआ है। परिवार में कोहराम हुआ है।
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