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Amroha News: तलाकशुदा महिला की गला दबाकर हत्या, फंदे पर शव लटकाते प्रेमी दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: मोहल्ला इकबाल नगर प्रथम में एक तलाकशुदा महिला की उसके प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को आत्महत्या के रूप में पेश करने की कोशिश की। महिला की बेटी ने शोर मचाने पर आरोपी को गिरफ्तार कराया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया।

Amroha News: तलाकशुदा महिला की गला दबाकर हत्या, फंदे पर शव लटकाते प्रेमी दबोचा

Amroha News: मोहल्ला इकबाल नगर प्रथम में शनिवार देर रात तलाकशुदा महिला की उसके प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी शव को पंखे से लटकाकर वारदात को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी महिला की बेटी मौके पर पहुंच गई। उसके शोर मचाने पर भाग रहे आरोपी को मोहल्ले के लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र के गांव सहसपुर निवासी शमा परवीन का कुछ समय पहले पति महबूब अली से तलाक हो गया था। इसके बाद वह बेटे तौहीद के साथ जोया के मोहल्ला इकबाल नगर प्रथम में किराये के मकान में रहने लगी थी। उसकी बेटी नेहा की शादी भी इसी मोहल्ले में हुई है। पुलिस के अनुसार मेरठ के माधवपुरम निवासी नुरुद्दीन से करीब छह माह पहले उसकी जान-पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए और नुरुद्दीन का उसके घर आना-जाना शुरू हो गया।

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पुलिस के अनुसार विवाद और हत्या

पुलिस के मुताबिक नुरुद्दीन शुक्रवार को जोया आया था और शमा के घर ही रुका था। शनिवार रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान नुरुद्दीन ने शमा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पंखे से लटकाने की कोशिश कर रहा था। तभी महिला की बेटी नेहा मौके पर पहुंच गई। मां की हालत देखकर उसने शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। आरोपी दीवार फांदकर भागने लगा, लेकिन लोगों ने पीछा कर उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

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पुलिस और स्वास्थ्य केंद्र की कार्रवाई

सूचना पर पुलिस, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। परिजन शमा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के बेटे तौहीद की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी नुरुद्दीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

रिश्तों में शक का प्रभाव

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच करीब छह महीने से प्रेम संबंध थे। पुलिस के अनुसार आरोपी को शक था कि शमा किसी अन्य व्यक्ति से भी बातचीत करती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो हत्या की वजह बन गया। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

पिछले 33 दिनों में दूसरा मामला

33 दिन में प्रेम प्रसंग में हत्या का यह दूसरा मामला है। अमरोहा पुलिस सर्किल में इससे पहले 27 जून को शहर कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबादी गेट स्थित रेता इलाके में रहने वाली शबाना की भी उसके प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। उस मामले में भी हत्या की वजह शक बताया गया था।

आरोपी का बयान

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लोगों के पकड़ने के बाद भी आरोपी के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा कि वह शमा से मोहब्बत करता था, लेकिन उसे बेवफाई का शक था। इसी कारण उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस उसके इस कथित बयान को भी जांच का हिस्सा मानकर पड़ताल कर रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह हत्या किस मोहल्ले में हुई थी?
यह हत्या मोहल्ला इकबाल नगर प्रथम में हुई थी।
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