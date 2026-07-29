Amroha News: संदिग्ध परिस्थितियों में लापता किशोर की गुमशुदगी दर्ज
Amroha News: मंडी धनौरा के मोहल्ला सुभाष नगर का 16 वर्षीय ध्रुव 28 जुलाई को स्कूल जाने के बाद घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। डायल-112 पर सूचना देने पर पुलिस ने जांच शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि ध्रुव ने अपनी मां की डांट के कारण घर छोड़ा।
Amroha News: मंडी धनौरा। नगर के मोहल्ला सुभाष नगर निवासी 16 वर्षीय ध्रुव पुत्र रितेश कुमार 28 जुलाई को स्कूल गया था लेकिन देर शाम तक भी वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी सभी संभावित स्थानों पर तलाश की लेकिन कोई पता नहीं लग सका। परेशान परिजनों ने डायल-112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची कस्बा चौकी पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि घर से निकलने से पहले मां ने ध्रुव को किसी बात पर डांट दिया था, जिससे नाराज होकर वह घर से चला गया। इस बावत प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र सरोहा ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर किशोर की तलाश की जा रही है।
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