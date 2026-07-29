Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: संदिग्ध परिस्थितियों में लापता किशोर की गुमशुदगी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: मंडी धनौरा के मोहल्ला सुभाष नगर का 16 वर्षीय ध्रुव 28 जुलाई को स्कूल जाने के बाद घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। डायल-112 पर सूचना देने पर पुलिस ने जांच शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि ध्रुव ने अपनी मां की डांट के कारण घर छोड़ा।

Amroha News: संदिग्ध परिस्थितियों में लापता किशोर की गुमशुदगी दर्ज

Amroha News: मंडी धनौरा। नगर के मोहल्ला सुभाष नगर निवासी 16 वर्षीय ध्रुव पुत्र रितेश कुमार 28 जुलाई को स्कूल गया था लेकिन देर शाम तक भी वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी सभी संभावित स्थानों पर तलाश की लेकिन कोई पता नहीं लग सका। परेशान परिजनों ने डायल-112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची कस्बा चौकी पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि घर से निकलने से पहले मां ने ध्रुव को किसी बात पर डांट दिया था, जिससे नाराज होकर वह घर से चला गया। इस बावत प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र सरोहा ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर किशोर की तलाश की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Amroha News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।