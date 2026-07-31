Amroha News: परिवार में झगड़े के बाद विवाहिता ने खाया जहरीला पदार्थ, उपचार के दौरान मौत
Amroha News: मेरठ में एक विवाहिता ने घरेलू क्लेश के कारण जहर का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया, जिससे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। मृतका के शव का अंतिम संस्कार किया गया।
Amroha News: घरेलू क्लेश में विवाहिता ने जहर का सेवन कर लिया। मेरठ के अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मायके व ससुराल पक्ष के लोगों ने समझौता हो गया। मामले में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई है। मामला थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति की शादी पास के ही गांव निवासी एक महिला के साथ छह साल पहले हुई थी। दंपति के दो बेटी भी हैं। चर्चा है कि बुधवार सुबह किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। इसके बाद विवाहिता ने घर में रखे जहर का सेवन कर लिया।
प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उसे बेहतर उपचार के लिए मेरठ ले गए, जहां बुधवार देर शाम उपचार के दौरान मौत हो गई। शुरुआत में मायके पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई थी लेकिन बाद में ससुराल व मायके पक्ष के लोगों के बीच समझौता हो गया। नतीजा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। मृतका के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। थानाध्यक्ष विकास सहरावत ने बताया कि मामले में किसी भी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है, लिहाजा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।
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