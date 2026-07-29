Amroha News: धूमधाम संग निकली महाराजा दक्ष प्रजापति की शोभायात्रा
Amroha News: मंडी धनौरा में बुधवार को मोहल्ला महादेव से महाराजा दक्ष प्रजापति की शोभायात्रा निकाली गई। नगर पालिकाध्यक्ष और अन्य नेताओं ने इसका शुभारंभ किया। वक्ताओं ने समाज में एकता और सेवा का संदेश दिया। शोभायात्रा में भगवान शिव-पार्वती और श्रीराधा-कृष्ण की झांकियां शामिल रहीं, जहां भक्तिमयी माहौल बना रहा।
Amroha News: मंडी धनौरा। बुधवार को नगर में मोहल्ला महादेव स्थित बूढ़े बाबा के मठ से महाराजा दक्ष प्रजापति की शोभायात्रा निकाली गई। शुभारंभ नगर पालिकाध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, भाजपा नेता विवेक कुमार व पूर्व दर्जा मंत्री ओम प्रकाश गोला ने संयुक्त रूप से किया। वक्ताओं ने कहा कि महाराजा दक्ष प्रजापति का जीवन समाज को एकता, संगठन और सेवा का संदेश देता है। युवा उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाजहित में कार्य करने का संकल्प लें।शोभायात्रा कंचन बाजार, हरदेव बाजार, अग्रसेन बाजार, पुराना स्टेट बैंक तिराहा, छोटी मस्जिद तिकोना, स्कूल मार्ग व सब्जी मंडी सहित नगर के अन्य प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी।
विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं व सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। महाराजा दक्ष प्रजापति, भगवान शिव-पार्वती, श्रीराधा-कृष्ण, हनुमानजी की आकर्षक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। भक्ति गीतों व जयकारों से भक्तिमयी माहौल बना रहा। इस दौरान नरेश प्रजापति, सौरभ प्रजापति, रामगोपाल प्रजापति, सूर्यकांत, नीरज, सुनील प्रजापति, संजीव प्रजापति, नवनीत गोला, कैलाश प्रजापति, भूपेंद्र, फूल कुमार आदि सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।
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