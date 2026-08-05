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Amroha News: शेखूपुर गुर्जर के जंगल में फिर दिखा तेंदुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: डिडौली क्षेत्र के गांव शेखूपुर गुर्जर में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। जेसीबी पर काम कर रहे राहिल ने तेंदुआ देखकर खुद को सुरक्षित कर लिया और वीडियो बनाया। बीते वर्ष भी तेंदुए ने गोवंशीय पशु का शिकार किया था। ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की है।

Amroha News: शेखूपुर गुर्जर के जंगल में फिर दिखा तेंदुआ

Amroha News: जोया। डिडौली क्षेत्र के गांव शेखूपुर गुर्जर में नगली अब्दुल्लापुर जाने वाले कच्चे मार्ग पर रविवार देर शाम तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। गांव निवासी अकबर का बेटा राहिल जेसीबी मशीन से कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसके सामने तेंदुआ आ गया। तेंदुए को देखते ही राहिल ने खुद को जेसीबी के केबिन में सुरक्षित बंद कर लिया। इसके बाद उसने मोबाइल से तेंदुए का वीडियो बना लिया। कुछ देर तक तेंदुआ मौके पर घूमता रहा और फिर जंगल की ओर चला गया।ग्रामीणों ने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर तेंदुए ने एक गोवंशीय पशु को अपना शिकार बना लिया था।

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उनका कहना है कि क्षेत्र में एक से अधिक तेंदुए और उनके शावक भी देखे गए हैं। जिससे किसानों और जंगल में काम करने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को मामले की सूचना देकर क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने, तेंदुओं की निगरानी कराने तथा जरूरी इंतजाम किए जाने की मांग की है। वहीं, वन अफसरों ने लोगों से जंगल की ओर अकेले न जाने और विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है।

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