Amroha News: जोया क्षेत्र के 10 गांवों में तेंदुए को लेकर बनी दहशत, पिंजरा लगाने की मांग ने पकड़ा जोर
Amroha News: अमरोहा के जोया क्षेत्र के गांव कांकर सराय और अन्य गांवों में तेंदुए के दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। लोग जंगल में जाने से डर रहे हैं। तेंदुए के sightings की वजह से 10 से अधिक गांवों में भय का माहौल हो गया है।
Amroha News: अमरोहा। जोया क्षेत्र के गांव कांकर सराय उर्फ काजी सराय समेत कई गांवों के जंगल में तेंदुए के दिखने के बाद आबादी में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगल में पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। ग्रामीणों मुताबिक रविवार देर शाम कांकर सराय निवासी आकिल, कांकर सराय व मीरा सराय के बीच चकमार्ग पर बाइक पर सवार होकर खेत से घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सड़क पार करता हुए तेंदुए को देखा, सूचना पर लोग लाठी-डंडे लेकर जंगल पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक तेंदुए को लेकर शोर मचाया। बाद में गांव आकर लोगों से सतर्क रहने को कहा।
साथी कुछ लोगों को वीडियो भी दिखाने का दावा किया है। वहीं इससे तीन दिन पहले कांकर सराय के ही मुस्तकीम और हाफिज सादी जंगल में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि तभी तेंदुआ एक खेत से निकलकर गन्ने के दूसरे खेत में जाता दिखा। दोनों घबरा गए और जंगल में सामान छोड़कर गांव की ओर भाग आए। यहां उन्होंने कई लोगों से जंगल में तेंदुआ दिखने की बात बताई। वहीं करीब एक सप्ताह पहले अमरोहा-डिडौली मार्ग पर धनौरा उर्फ मुरादनगर-अफजलपुर व पूरनपुर के बीच रजा पब्लिक हाई स्कूल के पीछे रात में कहीं से आते समय एक बाइक सवार को तेंदुआ दिखा था। उस दिन सुबह में मस्जिद से एलान कराकर लोगों को सतर्क किया गया था। तेंदुए के दिखने के बाद से अफजलपुर, पूरनपुर, चक-धनौरी, कांकर सराय, मीरा सराय, धनौरा उर्फ मुरादनगर सहित 10 से अधिक गांवों में दहशत का माहौल है। लोग खेतों पर जाने से बच रहे हैं।
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