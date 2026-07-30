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Amroha News: स्वदेशी गोसंवर्धन योजना के लिए 28 लाभार्थियों का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 28 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इसमें 14 महिला व 14 पुरुष लाभार्थी शामिल हैं।

Amroha News: स्वदेशी गोसंवर्धन योजना के लिए 28 लाभार्थियों का चयन

Amroha News: मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 28 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इसमें 14 महिला व 14 पुरुष लाभार्थी शामिल हैं। योजना में नंदबाबा दुग्धमिशन पोर्टल पर कुल 262 आवेदन मिले थे। जांच उपरांत 177 आवेदन पात्र पाए गए। पात्र आवेदकों में से ई-लाटरी के माध्यम से 28 लाभार्थियों का चयन किया गया। जिसमें महिला 14 एवं पुरुष 14 शामिल हैं। सीडीओ ने चयनित लाभार्थियों को शुभकामना दीं। सीवीओ डॉ.आभा दत्त, डीएसटीओ पुनीत कुमार, दुग्ध निरीक्षक व नोडल अधिकारी देवेंद्र सिंह, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक मुरादाबाद मंडल, श्याम मूर्ति सिंह यादव शामिल हुए।

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