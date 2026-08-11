Amroha News: खाटू श्याम कीर्तन में झूमे भक्त
Amroha News: हसनपुर नगर में श्याम बाबा परिवार द्वारा खाटू श्याम कीर्तन का आयोजन किया गया। कलाकारों ने बाबा का गुणगान किया। कीर्तन के बाद बाबा की आरती उने, और प्रसाद वितरण किया गया। एकादशी पर्व पर श्रीझारखंड महादेव शिवाला मंदिर में यह आयोजन हुआ, जिसमें भजन गायक सौरभ मित्तल और राहुल दीवाना ने प्रस्तुति दी।
Amroha News: हसनपुर। नगर में श्याम बाबा परिवार की ओर से खाटू श्याम कीर्तन का आयोजन हुआ। बाहर से आए कलाकारों ने बाबा का गुणगान किया। कीर्तन की समाप्ति पर बाबा की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। रविवार देर रात नगर के श्रीझारखंड महादेव शिवाला मंदिर पर स्थित बाबा खाटू श्याम मंदिर परिसर में एकादशी पर्व पर संकीर्तन किया गया। पुरोहित पंडित पप्पू गिरी ने बाबा का विधि विधान संग पूजन कर संकीर्तन का शुभारंभ किया। बाहर से आए कलाकारों ने बाबा के चरणों में हाजिरी लगाई। भजन गायक सौरभ मित्तल एवं राहुल दीवाना ने सभी भक्तों का मन मोह लिया।
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