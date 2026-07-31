Amroha News: युवती की मौत के मामले में गांव के युवक को ठहराया जिम्मेदार, कार्रवाई की मांग

Amroha News: युवती की मौत के लिए गांव के दूसरी बिरादरी के युवक को जिम्मेदार ठहराते हुए मृतका के परिजनों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बुधवार रात व गुरुवार सुबह इस संबंध में परिजनों ने पुलिस से मुलाकात की। चेताया कि कार्रवाई नहीं हुई तो धरना-प्रदर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक बीते रविवार को अमरोहा में अपने शैक्षणिक दस्तावेज लेकर कम्प्यूटर कोर्स के लिए आवेदन करने गई सेंमला निवासी नन्हे सिंह की 20 वर्षीया बेटी ललिता चौहान का शव सोमवार सुबह गांव के नजदीक आम के पेड़ पर लटका मिला था। परिजनों के मुताबिक शाम करीब चार बजे बड़ी बहन बबीता ने उसके मोबाइल पर फोन किया तो बताया कि वह गजरौला आ गई है।

साथ ही उसने हाईस्कूल की मार्कशीट अमरोहा में कहीं खो जाने की बात कही। इसके बाद शाम छह बजे ललिता ने फोन पर बताया कि वह नजदीकी गांव सिहाली जागीर आ गई है। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। सोमवार सुबह शव बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक कई शैक्षणिक दस्तावेज पेड़ के पास फटी हुई हालत में मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग बताया गया। ललिता का मोबाइल गायब था। बुधवार रात व गुरुवार सुबह कोतवाली पहुंचे परिजनों ने कहा कि गांव का दूसरी बिरादरी का युवक ललिता की मौत का जिम्मेदार है। युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि मामले में जांच-पड़ताल के बाद कार्रवाई की जा रही है। युवक के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जा रही है।