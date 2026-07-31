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Amroha News: प्रभारी मंत्री गुलाब देवी का आज जिले में दौरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी शुक्रवार को जिले के एक दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। दोपहर 12 बजे वह प्राथमिक विद्यालय जोया का निरीक्षण करेंगी।

Amroha News: प्रभारी मंत्री गुलाब देवी का आज जिले में दौरा

Amroha News: जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी शुक्रवार को जिले के एक दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। दोपहर 12 बजे वह प्राथमिक विद्यालय जोया का निरीक्षण करेंगी। यहां के बाद कलक्ट्रेट पहुंचकर दोपहर एक बजे कलक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगी। इस दौरान लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में भी शामिल रहेंगी। दोपहर दो बजे से वह कोर कमेटी की बैठक लेंगी। ढाई बजे निर्माणधीन निबंधक कार्यालय का निरीक्षण करेंगी। सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्रा ने बताया कि शासन स्तर से प्रभारी मंत्री के आने का कार्यक्रम मिल गया है।

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