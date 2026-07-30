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Amroha News: होमगार्ड की बीमारी के चलते उपचार के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: डिडौली क्षेत्र के गांव मकनपुर निवासी 55 वर्षीय होमगार्ड परम सिंह की बीमारी के चलते उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने तिगरी गंगाधाम ले जाकर शव का अं

Amroha News: होमगार्ड की बीमारी के चलते उपचार के दौरान मौत

Amroha News: डिडौली क्षेत्र के गांव मकनपुर निवासी 55 वर्षीय होमगार्ड परम सिंह की बीमारी के चलते उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने तिगरी गंगाधाम ले जाकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। जानकारी के मुताबिक मकनपुर गांव निवासी स्व.मुखराम सिंह के छह बेटों में सबसे बड़े बेटे परम सिंह होमगार्ड थे। करीब तीन माह से वह पीलिया रोग से जूझ रहे थे। जून में डिडौली कोतवाली में ड्यूटी करने के बाद उन्हें थाना रजबपुर में ड्यूटी करनी थी, लेकिन बीमारी के चलते वह ड्यूटी नहीं कर सके। परिजन उनका मेरठ व दिल्ली के अस्पतालों में उपचार करा रहे थे। दो दिन पहले हालत बिगड़ने पर उन्हें अमरोहा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार शाम उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

होमगार्ड परम सिंह की मौत पर पत्नी सावित्री देवी, मां सुमरती देवी, तीन बेटों व एक बेटी शशि का रोते-रोते बुरा हाल है। मृतक ने करीब एक माह पहले अपनी बेटी शशि का रिश्ता नौगावां सादात क्षेत्र के एक गांव में तय किया था। तीन माह बाद उसकी शादी होनी थी। बेटी की शादी से पहले ही पिता की मौत हो जाने से परिवार में मातम का माहौल है।

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