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Amroha News: नेशनल व स्टेट हाईवे पर बम-बम भोले के जयकारों के साथ गुजरे कांवड़िये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: फोटो...नेशनल व स्टेट हाईवे बम-बम भोले के जयकारों के साथ गुजरे कावंड़िएनेशनल व स्टेट हाईवे बम-बम भोले के जयकारों के साथ गुजरे कावंड़िएनेशनल व स्टेट हाई

Amroha News: नेशनल व स्टेट हाईवे पर बम-बम भोले के जयकारों के साथ गुजरे कांवड़िये

Amroha News: गजरौला। नेशनल व स्टेट हाईवे पर बुधवार को बम-बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़िये गुजरे। पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। जगह-जगह लगे सेवा शिविरों में कांवड़ियों ने जलपान किया।बृजघाट व हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के जत्थे लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों के कदमों में उत्साह और चेहरे पर भगवान शिव की भक्ति साफ नजर आ रही है। हाईवे पर चारों ओर हर-हर महादेव व बम-बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। कांवड़िये कई किमी लंबा सफर पैदल ही तय कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में जगह-जगह लगाए गए सेवा शिविरों में कांवड़ियों के लिए जलपान, भोजन व विश्राम की व्यवस्था की गई है।

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थकान के बावजूद कांवड़ियों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर स्थानीय पुलिस-प्रशासन भी सतर्क है। हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ ही यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। बुधवार को बुलंदशहर, अनूपशहर, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर समेत अन्य कई स्थानों के कांवड़िये भी क्षेत्र में हाईवे से होकर गुजरे।

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