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Amroha News: हाईवे आउटलेट कर्मचारियों ने की रास्ता खुलवाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: गजरौला में सावन कांवड़ यात्रा के दौरान रूट डायवर्जन और हाईवे बंद होने से कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को कर्मचारियों ने थाने में प्रभारी निरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।

Amroha News: हाईवे आउटलेट कर्मचारियों ने की रास्ता खुलवाने की मांग

Amroha News: गजरौला। सावन कांवड़ यात्रा के मद्देनजर लागू किए गए रूट डायवर्जन व हाईवे के कई मार्ग बंद होने से नगर में हाईवे किनारे संचालित विभिन्न आउटलेट्स के कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई है। ड्यूटी पर समय से पहुंचने व घर लौटने में दिक्कतों बनी है। इसको लेकर मंगलवार को कर्मचारियों ने थाने पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की। सुरक्षा व्यवस्था को यथावत रख आउटलेट कर्मचारियों के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया। इस दौरान विजय कुमार, आकाश कुमार, नितिन कुमार, अमित कुमार, सत्येंद्र सिंह, गौरव ढिल्लो, अंशु राजपूत, रामेश्वर सिंह, शिवराज सिंह, अजीत सिंह, सोनू कुमार आदि मौजूद रहे।

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