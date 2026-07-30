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Amroha News: चाऊमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट के बाद पथराव, एक नाजुक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: हसनपुर, संवाददाता। चाऊमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद जमकर पथराव हुआ। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सीएचसी से प्राथमिक उ

Amroha News: चाऊमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट के बाद पथराव, एक नाजुक

Amroha News: हसनपुर, संवाददाता। चाऊमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद जमकर पथराव हुआ। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सीएचसी से प्राथमिक उपचार बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया।जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के गांव लठीरा माफी निवासी प्रदीप मंगलवार की शाम तीसरे मील से होकर गुजर रहा था। इस दौरान गांव के चौकीदार जसराम का 14 वर्षीय बेटा नरेंद्र ठेले पर चाऊमीन खा रहा था। दोनों के बीच कहासुनी के बाद गाली-गलौज हो गई। किसी तरह मामला शांत हुआ। इसके बाद दोनों गांव चले गए। गांव में जाकर दोनों ने अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी।

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इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव हो गया, जिसमें प्रदीप घायल हो गया। आनन-फानन में उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कोतवाली में तहरीर दी गई है। उधर, क्षेत्र के गांव सोहरका में गाली देने को लेकर गांव निवासी केपी सिंह के साथ मारपीट कर दी गई। मारपीट में केपी घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि दोनों मामलों में जांच-पड़ताल के बाद कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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