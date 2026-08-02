Amroha News: युवती की मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली पर किया प्रदर्शन
Amroha News: हसनपुर, संवाददाता। युवती की मौत के मामले में तहरीर के बाद भी कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए शनिवार को सेंमला के ग्रामीणों ने कोतवाली पर प्रदर्शन
Amroha News: हसनपुर, संवाददाता। युवती की मौत के मामले में तहरीर के बाद भी कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए शनिवार को सेंमला के ग्रामीणों ने कोतवाली पर प्रदर्शन किया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीती 27 जुलाई को कोतवाली क्षेत्र के गांव सेंमला निवासी नन्हे सिंह की 20 वर्षीय पुत्री ललिता का शव गांव निवासी शिवओम के आम के बाग में गांव से डेढ़ किमी दूर स्थित पेड़ पर दुपट्टे के फंदे में लटका मिला था। बताया कि ललिता 26 जुलाई को अमरोहा के लिए घर से निकली थी।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग बताया गया था। परिजनों ने गांव के दूसरी बिरादरी के युवक को मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी थी। आरोप है कि पुलिस ने मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना भी गवारा नहीं समझा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मामले में आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई तो धरना-प्रदर्शन करेंगे। उच्चाधिकारियों से भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। इस दौरान धर्मेंद्र सिंह, रमन सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, विक्रम सिंह, धनवती, नन्हे सिंह, सोनू कुमार, बबीता, चंद्रभान सिंह, अशोक कुमार, अरविंद कुमार, कमल सिंह, विनोद सिंह, रामौतार आदि मौजूद रहे।
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