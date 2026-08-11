Amroha News: कांवड़ियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार
Amroha News: हसनपुर। कांवड़ियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करने से जुड़े मामले में थाना सैदनगली पुलिस ने क्षेत्र के गांव ढक्का निवासी तंजीम अहमद को गिरफ्तार कर लिया है।
Amroha News: हसनपुर। कांवड़ियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करने से जुड़े मामले में थाना सैदनगली पुलिस ने क्षेत्र के गांव ढक्का निवासी तंजीम अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। शांति भंग करने के आरोप में उसका चालान किया गया है। जानकारी के अनुसार बीती आठ अगस्त को हापुड़ थाना क्षेत्र में कांवड़ श्रद्धालुओं को ले जा रहे एक ऑटो की टाटा मैजिक से टक्कर हो गई थी। घटना के बाद ऑटो में सवार कुछ कांवड़ियों द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने की बात सामने आई थी। घटना से संबंधित जानकारी फेसबुक पर पोस्ट की गई थी। आरोप है कि पोस्ट पर गांव ढक्का निवासी दूसरे समुदाय के युवक ने अभद्र टिप्पणी की थी।
एसपी लखन सिंह यादव ने जांच के आधार पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। थानाध्यक्ष संजय प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।