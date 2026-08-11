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Amroha News: कांवड़ियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: हसनपुर। कांवड़ियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करने से जुड़े मामले में थाना सैदनगली पुलिस ने क्षेत्र के गांव ढक्का निवासी तंजीम अहमद को गिरफ्तार कर लिया है।

Amroha News: कांवड़ियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार

Amroha News: हसनपुर। कांवड़ियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करने से जुड़े मामले में थाना सैदनगली पुलिस ने क्षेत्र के गांव ढक्का निवासी तंजीम अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। शांति भंग करने के आरोप में उसका चालान किया गया है। जानकारी के अनुसार बीती आठ अगस्त को हापुड़ थाना क्षेत्र में कांवड़ श्रद्धालुओं को ले जा रहे एक ऑटो की टाटा मैजिक से टक्कर हो गई थी। घटना के बाद ऑटो में सवार कुछ कांवड़ियों द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने की बात सामने आई थी। घटना से संबंधित जानकारी फेसबुक पर पोस्ट की गई थी। आरोप है कि पोस्ट पर गांव ढक्का निवासी दूसरे समुदाय के युवक ने अभद्र टिप्पणी की थी।

एसपी लखन सिंह यादव ने जांच के आधार पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। थानाध्यक्ष संजय प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है।

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