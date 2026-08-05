Amroha News: फैक्ट्री जाने के लिए घर से निकले युवक की हादसे में मौत
Amroha News: गांव पतेई खालसा के निवासी 25 वर्षीय आकाश की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह फैक्ट्री जाने के लिए घर से निकला था, जब एक कार ने उसकी बाइक को टक्कर मारी। पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में शोक का माहौल है।
Amroha News: जोया। डिडौली क्षेत्र के गांव पतेई खालसा निवासी 25 वर्षीय आकाश की सोमवार सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई। वह फैक्ट्री जाने की बात कहकर घर से निकला था। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इकलौते बेटे की मौत से परिजनों का रोते-बिलखते बुरा हाल है।जानकारी के मुताबिक गांव निवासी ओमवीर सिंह के परिवार में पत्नी बीना देवी, तीन बेटियां के अलावा इकलौता बेटा आकाश संग उसकी पत्नी शिवानी हैं। आकाश हाईवे स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। सोमवार को वह फैक्ट्री जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसी बीच वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के पास सामने से आ रही कार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।
हादसे में आकाश की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार शाम तिगरी गंगाधाम में आकाश के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं परिवार के इकलौते बेटे की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।