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Amroha News: फैक्ट्री जाने के लिए घर से निकले युवक की हादसे में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: गांव पतेई खालसा के निवासी 25 वर्षीय आकाश की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह फैक्ट्री जाने के लिए घर से निकला था, जब एक कार ने उसकी बाइक को टक्कर मारी। पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में शोक का माहौल है।

Amroha News: फैक्ट्री जाने के लिए घर से निकले युवक की हादसे में मौत

Amroha News: जोया। डिडौली क्षेत्र के गांव पतेई खालसा निवासी 25 वर्षीय आकाश की सोमवार सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई। वह फैक्ट्री जाने की बात कहकर घर से निकला था। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इकलौते बेटे की मौत से परिजनों का रोते-बिलखते बुरा हाल है।जानकारी के मुताबिक गांव निवासी ओमवीर सिंह के परिवार में पत्नी बीना देवी, तीन बेटियां के अलावा इकलौता बेटा आकाश संग उसकी पत्नी शिवानी हैं। आकाश हाईवे स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। सोमवार को वह फैक्ट्री जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसी बीच वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के पास सामने से आ रही कार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।

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हादसे में आकाश की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार शाम तिगरी गंगाधाम में आकाश के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं परिवार के इकलौते बेटे की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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