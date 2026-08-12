Amroha News: जॉली इलेवन ने हार्डी को 69 रनों से हराकर दर्ज की जीत

Amroha News: डीएनएस क्रिकेट अकादमी में हुए मैच में जॉली इलेवन ने हार्डी इलेवन को 69 रनों से हराया। जॉली इलेवन ने 20 ओवर में 262 रन बनाए, जबकि हार्डी इलेवन 193 रन पर ढेर हो गई। आदित्य चाहल ने 130 रन बनाकर मैन ऑफ-द-मैच का पुरस्कार जीता।

Amroha News: डीएनएस क्रिकेट अकादमी के मैदान में खेले गए मैच में जॉली इलेवन ने हार्डी इलेवन को 69 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉली इलेवन ने 20 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 262 रन बनाए, लक्ष्य का पीछा करने उतरी हार्डी इलेवन की टीम 193 रन ही बना सकी।

मैच का विवरण टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जॉली इलेवन की शुरुआत दमदार रही। ओपनर आदित्य चाहल ने तूफानी शुरुआत दी। मैदान के चारों ओर शॉट खेलते हुए 63 गेंदों में 130 रन की जबरदस्त शतकीय पारी खेली। पारी में 12 चौके और नौ छक्के शामिल रहे। मिडिल ऑर्डर में अहमद तुर्की ने 32 गेंदों पर पांच चौकों और पांच छक्कों की मदद से 68 रन बनाए। वहीं, सलमान ने अंतिम दो ओवरों में आठ गेंदों पर चार छक्कों की मदद से नाबाद 29 रन बनाकर टीम को 262 के स्कोर तक पहुंचा दिया। हार्डी इलेवन की ओर से मोहम्मद रियाज ने दो विकेट हासिल किए।

हार्डी इलेवन का प्रयास 263 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हार्डी इलेवन की शुरुआत लड़खड़ाती दिखी। टीम ने 16 के स्कोर पर दो महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। इसके बाद मोहम्मद आलम ने 32, शहआलम ने 31 और कप्तान आजम ने 26 रन की पारी खेलकर पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन लंबे स्कोर के दबाव में नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। जॉली इलेवन की ओर से वकास अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट हासिल किए। कुल मिलाकर हार्डी इलेवन 193 रन पर ठहर गई। आदित्य चाहल को शानदार शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ-द-मैच चुना गया।