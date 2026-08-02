Amroha News: बीमे के नाम पर किन्नर व साथियों से लाखों हड़पे, सात पर केस

Amroha News: बिजनेस कंपनी में बीमा करने के नाम पर किन्नर समाज के कई लोगों से मोटी धनराशि ऐंठ ली गई। बाद में रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आदमपुर निवासी जसवंत उर्फ सितारा किन्नर पुत्री बाबूराम का कहना है कि 25 मार्च 2025 को उसका जानने वाला सुनील कुमार पुत्र नन्हू सिंह निवासी जेबड़ा मुस्तकम थाना आदमपुर हाल निवासी नगर का रहरा अड्डा उसके पास आया और कहा कि वह एक बिजनेस कंपनी चलाता है।

बताया कि तीन साल तक 500 रुपये प्रतिदिन जमा करने पर 7.50 लाख रुपये वापस मिल जाएंगे। बाद में 1000 रुपये प्रतिदिन जमा करने की स्कीम भी बताई। सितारा ने सुनील पर विश्वास कर रुपये जमा कर दिए। इसके बाद सुनील ने फर्जी बांड बनाकर दे दिए। सितारा का कहना है कि बीती 30 मार्च तक आरोपी ने कुल 360000 रुपये उससे लिए, जिसकी प्राप्ति की रसीद भी उसे दी गई। लेकिन इसके बाद आरोपी किस्त लेने नहीं आए। पता करने पर सुनील कुमार ने बताया कि अब स्कीम बदल गई है और तुम्हें 1000 रुपये प्रतिदिन नहीं बल्कि 200000 रुपये एक साथ देने होंगे और 15 दिन के भीतर तुम्हारा बीमा पूरा होकर 7.50 लाख रुपये मिल जाएंगे। इस पर बीती तीन अप्रैल को सितारा ने 200000 रुपये भी दे दिए। सितारा के चेले कुलदीप सिंह, गोकुल व राजू एवं नैना आदि से भी बीमा के नाम पर मोटी धनराशि ली गई। बाद में सुनील ने फोन उठाना बंद कर दिया। उसके परिवार के लोगों से शिकायत की तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। धोखाधड़ी व जालसाजी का एहसास होने पर सितारा ने कोतवाली में तहरीर दी। मामले में अब अदालत के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की है।