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Amroha News: सारिका चुनी गईं इनरव्हील क्लब अध्यक्ष, शालिनी सचिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: इनरव्हील क्लब की नई कार्यकारिणी ने सारिका गर्ग को अध्यक्ष और शालिनी अग्रवाल को सचिव चुना। रश्मि चावला उपाध्यक्ष बनीं। पूर्व अध्यक्ष पूनम अग्रवाल ने सारिका को कॉलर पहनाया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें कई सदस्य शामिल हुए।

Amroha News: सारिका चुनी गईं इनरव्हील क्लब अध्यक्ष, शालिनी सचिव

Amroha News: इनरव्हील क्लब की नई कार्यकारिणी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। नगर के एक रेस्टोरेंट में बुधवार शाम हुई बैठक में सारिका गर्ग को अध्यक्ष व शालिनी अग्रवाल को सचिव चुना गया। रश्मि चावला को उपाध्यक्ष, कविता अग्रवाल को कोषाध्यक्ष चुना गया। आंचल अग्रवाल व भावना गुप्ता को भी जिम्मेदारी दी गई। पूर्व अध्यक्ष पूनम अग्रवाल ने सारिका गर्ग को कॉलर पहनाया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। दीपिका अग्रवाल, प्रियांशी अग्रवाल, प्रियंका गर्ग, नीतिका अग्रवाल, पारुल अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, सोनिया रस्तोगी, संगीता अग्रवाल, रजनी अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, जया सिरोही व किरन मित्तल आदि मौजूद रहीं।

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