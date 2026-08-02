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Amroha News: सावन कांवड़ यात्रा : हाईवे पर बढ़ी कांवड़ियों की संख्या, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: सावन माह के पहले सोमवार पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ी है। हरिद्वार से गंगाजल लाते हुए कांवड़िये दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर गुजर रहे हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस ने चौकसी बढ़ाई है। अनूपशहर और बुलंदशहर की ओर लौटने वाले कावंडियों की संख्या में इजाफा हुआ है।

Amroha News: सावन कांवड़ यात्रा : हाईवे पर बढ़ी कांवड़ियों की संख्या, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी

Amroha News: गजरौला, संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवार को लेकर कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़िये दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं। हाईवे पर कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। पुलिसकर्मी प्रमुख चौराहों व संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहते हुए यातायात व्यवस्था संभाल रहे हैं।

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कांवड़ियों की सुरक्षा के इंतजाम

हरिद्वार व बृजघाट से कांवड़ में गंगा जल भरकर लौटने वाले कांवड़ियों की संख्या दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे के अलावा बिजनौर-बदायूं स्टेट हाईवे पर बढ़ने लगी है। सबसे ज्यादा कांवड़िये अनूपशहर, बुलंदशहर के अलावा रामपुर, बरेली आदि स्थानों के लिए लौट रहे हैं। हाईवे पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ ही पुलिस ने पैदल और वाहनों से आने-जाने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर वाहनों की रफ्तार व यातायात व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है। हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। स्टेट हाईवे पर ट्रैफिक जीरो कर दिया गया है। पुलिस की ओर से कांवड़ियों की भीड़ वाले स्थानों पर यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। कांवड़ियों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना को देखते हुए पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

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प्रमुख चौराहों पर पुलिस की निगरानी

गजरौला। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हाईवे के प्रमुख चौराहों व कटों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है। पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था के साथ ही कांवड़ियों की सुरक्षा पर भी नजर रख रहे हैं। हाईवे पर ट्रैफिक वनवे की व्यवस्था चल रही है। वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों से कांवड़ियों को देखते हुए धीमी गति से वाहन चलाने व यातायात नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। पुलिस ने किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है?
कांवड़ियों की संख्या सावन माह के पहले सोमवार के कारण बढ़ रही है।
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