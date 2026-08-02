Amroha News: कार की टक्कर के बाद दो बाइक पर सवार दंपति व बेटे समेत पांच घायल, एक रेफर
Amroha News: करूला निवासी आसिफ की कार ने ओवरटेक करते समय बाइक को चपेट में लिया, जिससे दो बाइक पर सवार दंपति और उनके बेटे सहित पांच लोग घायल हो गए। घटना शनिवार रात करीब 10 बजे हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर बताई गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Amroha News: जोया। हाईवे पर कार की टक्कर से हुए हादसे में दो बाइक पर सवार दंपति व बेटे समेत पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने एक घायल की हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया। डिडौली क्षेत्र में हाईवे पर एक ढाबे के सामने यह हादसा शनिवार रात लगभग 10 बजे हुआ। मुरादाबाद के करूला निवासी आसिफ कार में सवार होकर गजरौला की ओर जा रहे थे। उसी दौरान ओवरटेक करते समय उनकी कार ने आगे चल रही बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक पर सवार गांव मूंढा इम्मा निवासी अरजान व फरदीन घायल हो गए।
हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, इसी बीच हादसा देखने के लिए रुके गांव मीरा सराय निवासी भोला की बाइक भी हाईवे पर फिसलन के कारण रपट गई। हादसे में भोला समेत उनकी पत्नी अमृता व दस माह का बेटा घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पास ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद जहां से चिकित्सकों ने घायल अरजान की हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बालियान ने बताया कि क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। तहरीर के आधार पर मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी।
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