Amroha News: झमाझम बारिश से गर्मी से मिली राहत, जलभराव बना आफत

Amroha News: गजरौला में मंगलवार की सुबह मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट हुई। वहीं, दूसरी ओर शहर की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खुल गई। कई मोहल्लों और प्रमुख मार्गों पर जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और उमस के कारण लोग बेहाल थे। हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में सड़कों पर पानी भरने लगा। बारिश से शहर के बस्ती मार्ग के अलावा इंदिरा चौक, खाद गुर्जर चौराहा, पशु चिकित्सालय परिसर, सीएचसी आवासीय कालोनी में पानी भर गया।