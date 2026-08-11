Amroha News: झमाझम बारिश से गर्मी से मिली राहत, जलभराव बना आफत
Amroha News: गजरौला में मंगलवार सुबह झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि, बारिश ने जलनिकासी सिस्टम की कमजोरियों का प्रदर्शन किया, जिससे कई मोहल्लों और प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया। लोग जलभराव के कारण परेशान हुए, जबकि स्थानीय निवासियों ने स्थायी समाधान की मांग की।
Amroha News: गजरौला में मंगलवार की सुबह मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट हुई। वहीं, दूसरी ओर शहर की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खुल गई। कई मोहल्लों और प्रमुख मार्गों पर जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और उमस के कारण लोग बेहाल थे। हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में सड़कों पर पानी भरने लगा। बारिश से शहर के बस्ती मार्ग के अलावा इंदिरा चौक, खाद गुर्जर चौराहा, पशु चिकित्सालय परिसर, सीएचसी आवासीय कालोनी में पानी भर गया।
राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। नालियां चोक होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर जमा रहा। कई जगह दुकानों के सामने पानी भरने से दुकानदारों को परेशानी हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार बारिश के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है।
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