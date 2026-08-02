Amroha News: शिविर में 38 पुलिसकर्मियों की जांच कर दवा दी
Amroha News: शहर के मंडी समिति परिसर में रविवार को वामा वेलनेस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। इसमें टाटा-1 एमजी की टीम ने 38 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों की जांच की। टीएसएच, थायराइड प्रोफाइल, विटामिन-डी जैसी बीमारियों की जांच कर स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। डॉ.हुकुम सिंह समेत अन्य चिकित्सकों ने होम्योपैथी दवाएं वितरित कीं।
Amroha News: शहर के मंडी समिति परिसर की रिजर्व पुलिस लाइन में रविवार को वामा वेलनेस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें टाटा-1 एमजी की टीम में शामिल आकाश कुमार, रवि कुमार, आकाश व प्रिंस ने पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की टीएसएच, थायराइड प्रोफाइल, केएफटी, विटामिन डी, लिपिड प्रोफाइल, एचबीए-1 सी, एलएफटी, विटामिन-बी 12, कैल्शियम, यूरिक एसिड, कॉलेस्ट्रॉल समेत अन्य बीमारियों की जांच कर परामर्श दिया। शिविर का 38 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों ने लाभ उठाया। वामा वेलनेस कैंप में डॉ.हुकुम सिंह, फार्मासिस्ट शांतनु, राहुल कुमार ने होम्योपैथी दवाओं का वितरण कर परामर्श दिया।
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