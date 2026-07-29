Amroha News: गुरु पूर्णिमा पर भाजपाइयों ने किया साधु-संतों का सम्मान
Amroha News: गुरु पूर्णिमा पर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने गांव रूपानांगल के शिव मंदिर में साधु-संतों को अंगवस्त्र भेंट किए। चंद्रपाल खड़गवंशी ने जयतौली के प्राचीन शिव मंदिर में संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर सम्मान समारोह का आयोजन किया और श्रद्धालुओं के साथ स्वच्छता अभियान चलाया।
Amroha News: हसनपुर। गुरु पूर्णिमा पर क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने गांव रूपानांगल के शिव मंदिर पर आयोजित भंडारे में साधु-संतों को अंगवस्त्र भेंट किए। इस दौरान बीडीसी सदस्य देवेंद्र खड़गवंशी, ग्राम प्रधान कोकापुर रतन सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष यशपाल प्रधान, पंचमपुरी महाराज, प्रेमपुरी महाराज, थान सिंह, बलबीर सिंह, फतेह सिंह, भूकन सिंह, कुंवर पाल सिंह आदि मौजूद रहे। उधर, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य चंद्रपाल खड़गवंशी ने जयतौली स्थित प्राचीन शिव मंदिर में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत संत-महात्माओं का सम्मान किया। श्रद्धालुओं के साथ मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया।रुखालू
मंडल अध्यक्ष हुक्म सिंह खड़गवंशी, सोनू सिंह खड़गवंशी, सतपाल सिंह प्रजापति, नेमचंद सिंह, सतपाल सिंह, ब्रह्म सिंह भगत, सतेंद्र त्यागी आदि मौजूद रहे। नगर पालिकाध्यक्ष राजपाल सैनी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर स्थित मंदिरों के पुजारियों का सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सभासद यशपाल चौहान, नितिन सैनी, सभासद राजपाल सैनी, निशू अग्रवाल, पप्पू सिंह, राहुल प्रजापति आदि रहे।
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