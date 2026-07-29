Amroha News: महंत गणेशपुरी की समाधि पर चढ़ाई भेंट

Amroha News: महंत गणेशपुरी की समाधि पर चढ़ाई भेंट
Amroha News: गुरु पूर्णिमा पर्व पर मंडी धनौरा में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बालाजी धाम मंदिर में महंत गणेशपुरी महाराज का विधि विधान से पूजन कर भोग अर्पित किया गया। श्रद्धालुओं ने भंडारे में भाग लिया। आनंद धाम आश्रम में भी विशेष पूजा के साथ भंडारे का आयोजन किया गया।
Amroha News: मंडी धनौरा| गुरु पूर्णिमा पर्व पर बुधवार को शहर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरु पूजन कर भोग लगाते हुए भंडारे व भजन-कीर्तन का गायन किया गया। कंचन बाजार स्थित बालाजी धाम मंदिर में बालाजी भक्त मंडल के संयोजन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां समाधि वाले गुरु महाराज महंत गणेशपुरी महाराज का विधि विधान संग पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने गुरु महाराज के चरणों मे नारियल, फल, प्रसाद अर्पित कर संकट निवारण की प्रार्थना की। दूध व जलेबी का भोग लगाया गया। आरती कर प्रसाद वितरण किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष संजीव अग्रवाल, हितेश मांगलिक, शिवकुमार, सुरेंद्र, सुमित अग्रवाल, नरेंद्र अग्रवाल, नीति, रेनू आदि मौजूद रहे।
उधर, आनंद धाम आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर विशेष पूजा अर्चना की गई। यहां भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान विजय कुमार अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, विनोद अरोड़ा, डॉ.एमपी शर्मा आदि मौजूद रहे।
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