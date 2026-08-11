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Amroha News: नौगावां सादात नगर पंचायत द्वारा निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: नगर पंचायत द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं और नगर पंचायत के कर्मचारियों ने तिरंगा लेकर मुख्य मार्गों से यात्रा निकाली। तहसीलदार विजय श्याम दूबे ने तिरंगे को मान-सम्मान देने की बात कही। इस यात्रा में अनेक नागरिक उपस्थित थे, जिन्होंने देशभक्ति के गीत गाए।

Amroha News: नौगावां सादात नगर पंचायत द्वारा निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा

Amroha News: नगर पंचायत द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। नगर पंचायत के नामित सभासद वीरेंद्र सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नगर पंचायत के कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर सभी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए नगर के मुख्य मार्गों से गुजरे। यात्रा के दौरान देशभक्ति के गीतों से माहौल देशभक्तिमय हो गया। इस अवसर पर तहसीलदार विजय श्याम दूबे ने कहा कि तिरंगा हमारी आन-बान और शान है। हम सभी को इसे अपने घरों में प्रतिष्ठान पर सम्मान के साथ फहराना चाहिए और देश की एकता-अखंडता को बनाए रखना चाहिए।

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नामित सभासद डा. वीरेंद्र सैनी ने कहा तिरंगा हमारे गौरव का प्रतीक है हर नागरिकों को सम्मान देना चाहिए। आज हम शान से तिरंगा यात्रा निकालकर उन वीरों को समर्पित जिन्होंने अपने देश के लिए जान न्योछावर कर दी। इस अवसर पर इकराम सैफी,पैगाम मलिक, नासिर मलिक,अनिल शर्मा, मुंशी राम, इरफान मलिक, बुंदु,राकेश वाल्मीकि, कुमेल, सिराज अंसारी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे।

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