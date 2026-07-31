Amroha News: गांव की ओर हुआ गंगा की धार का रुख, एप्रोच रोड बचाने की कवायद जारी
Amroha News: गंगा की धार गंगानगर गांव की ओर मुड़ गई है। एप्रोच रोड को कटान से बचाने के लिए रेत और मिट्टी के बोरे लगाए जा रहे हैं। हाल ही में हुई बारिश और बिजनौर बैराज से पानी छोडऩे से जलस्तर बढ़ा है। अधिकारियों ने कटान से सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।
Amroha News: गंगा की धार का रुख गंगानगर गांव की ओर हो गया है। इसके साथ ही गंगानगर पुल की एप्रोच रोड को कटान से बचाने की कवायद शुरू हो गई है। रेत व मिट्टी के बोरे लगाकर एप्रोच रोड को मजबूत किया जा रहा है। पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बरसात से बीते हफ्ते गंगा नदी के जलस्तर में इजाफा हुआ है। बिजनौर बैराज से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा था। पिछले कई दिन से गंगा की तेज धार का रुख गंगानगर पुल की ठोकर यानी एप्रोच रोड की ओर हुआ है। इसके साथ ही अफसरों ने एप्रोच रोड को कटान से बचाने के लिए पत्थर व मिट्टी के बोरे लगाने के साथ ही दूसरे जरूरी सभी इंतजाम करने का निर्देश दिया है।
इसके बाद से बाढ़ खंड कर्मचारी दिन-रात एप्रोच रोड को कटान से बचाने की कवायद में जुटे हैं। मिट्टी के बोरे आदि लगाने के लिए मजदूर लगे हुए हैं। बाढ खंड़ के अधिकारी कार्य की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। गौरतलब है कि गत वर्ष एप्रोच रोड काफी हद तक कटने की वजह से बुलंदशहर को जोड़ने वाले गंगानगर पुल पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया था। पुल के दोनों और बैरियर लगा दिए गए थे। कई दिन बाद यातायात सामान्य हुआ था। एसडीएम हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि एप्रोच रोड को मजबूत करना सामान्य स्थिति है। अभी कटान जैसी कोई समस्या नहीं है।
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