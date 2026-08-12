Amroha News: लिंक भेजकर खाते से उड़ाई 50 हजार की रकम
Amroha News: कोतवाली क्षेत्र के गांव मल्लवाली डगरौली निवासी हरवीर सिंह की कोल्ड ड्रिंक एजेंसी के ग्राहक नासिर ने धोखाधड़ी कर ₹50,000 की राशि कटवा दी। हरवीर ने नासिर से भुगतान की मांग की थी, और भेजे गए लिंक पर क्लिक करने से पैसे कट गए। कोतवाली में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी गई है।
Amroha News: कोतवाली क्षेत्र के गांव मल्लवाली डगरौली निवासी हरवीर सिंह पुत्र जयराम सिंह का कहना है कि उसकी तीसरा मील पर कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी हैं। एजेंसी से नगर के मोहल्ला होली वाला निवासी व्यक्ति माल खरीदता था। नासिर पर करीब 65,000 उधार चल रहे थे। हरवीर का कहना है कि बीती 9 अगस्त को उक्त व्यक्ति ने अपने व्हाटसएप नंबर से एक स्क्रीन शॉट भेजा था, जिसमें 10,000 रुपया फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। लेकिन खाते में रकम नहीं आई तो उससे फोन पर बात की। व्यक्ति ने एक लिंक भेजा जिस पर क्लिक करते ही 50,000 रुपया की रकम कट गई।
आरोपी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
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