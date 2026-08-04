Amroha News: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 5.80 कुंतल दूध और पनीर पर बुलडोजर से दबवाया

Amroha News: ढवारसी, संवाददाता। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को नायब तहसीलदार व पुलिस की मौजूदगी में कस्बा स्थित पनीर भंडार पर छापा डाला। यहां सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर पनीर बनता हुआ मिला। संबंधित वैध लाइसेंस भी नहीं पाया गया। टीम ने 5.80 कुंतल दूध और पनीर को जेसीबी से मिट्टी में दबाकर नष्ट करते हुए पनीर भंडार पर ताला डाल दिया। आला अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई है।

छापे की जानकारी

जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब 11:30 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मीरा सिंह, नायब तहसीलदार मनोज कुमार, कस्बा पुलिस चौकी इंचार्ज रामनिवास यादव समेत पुलिस बल व विभागीय टीम ने कस्बे के एके रिसोर्ट के नजदीक स्थित शाकिर पनीर भंडार पर छापा डाला। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक मौके पर तीन कुंतल 60 किलो दूध और दो कुंतल 20 किलो पनीर के पैकेट मिले, जिसे टीम ने नष्ट कराया। खास बात यह रही खाद्य सुरक्षा के मानकों की अनदेखी कर पनीर तैयार किया जा रहा था। फर्श टूटा हुआ था। पनीर व दूध पर मक्खियां भिनक रही थीं। पनीर के पानी की निकासी का भी कोई इंतजाम नहीं था, जिससे मौके पर दुर्गंध फैली हुई थी। यहां मौजूद प्रतिष्ठान स्वामी खाद्य विभाग का संबंधित लाइसेंस भी नहीं दिखा सका। टीम ने पनीर व दूध के सैंपल उठाने के बाद खाद्य सामग्री को जेसीबी से गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दिया। छापामार कार्रवाई में मौके पर खासी भीड़ जुट गई।