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Amroha News: खादर में तेज बहाव से पुलिया बही, नाव से सफर तय कर रहे दो गांवों के लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: गंगा खादर में बाढ़ के बहाव से देवीपुरा-सीपिया संपर्क मार्ग की पुलिया बह गई। ग्रामीण नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। प्रशासन ने नाव की व्यवस्था की है, लेकिन बाढ़ का पानी और तेज बहाव समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने पुलिया के पुनर्निर्माण की मांग की है।

Amroha News: खादर में तेज बहाव से पुलिया बही, नाव से सफर तय कर रहे दो गांवों के लोग

Amroha News: गंगा खादर में बाढ़ के तेज बहाव से देवीपुरा उर्फ मोहसनपुर-सीपिया संपर्क मार्ग की पुलिया बहने से ठप हुआ ग्रामीणों का आवागमन अब नाव के सहारे शुरू हो गया है। तहसील प्रशासन ने ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए मौके पर नाव की व्यवस्था कराई है। एतमाली, सीपिया समेत आसपास के ग्रामीण नाव से बाढ़ का पानी पार कर जरूरी काम के लिए आवागमन कर रहे हैं। सोमवार को तेज बहाव के चलते सीपिया मार्ग की पुलिया पूरी तरह बह गई थी। पुलिया के स्थान पर तेज बहाव होने से पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया था और दोपहिया समेत अन्य वाहनों का आवागमन बंद हो गया था। इससे ग्रामीणों को तहसील मुख्यालय, बाजार और अन्य जरूरी स्थानों तक पहुंचने में परेशानी हो रही थी。

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समस्या का समाधान

ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए तहसील प्रशासन ने मौके पर नाव पहुंचाई। ग्राम प्रधान हरिश्चंद्र ने नाव को मौके तक पहुंचाने में सहयोग किया। नाव की व्यवस्था होने के बाद ग्रामीण बाढ़ का पानी पार कर जरूरी काम निपटा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को फिलहाल राहत मिली है।

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भविष्य की चिंताएं

हालांकि खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी अभी भी बढ़ा हुआ है और तेज बहाव बना हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों को हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि नाव तत्काल राहत दे रही है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। पुलिया बहने से संपर्क मार्ग बाधित है और बारिश के दौरान परेशानी और बढ़ सकती है।

प्रशासन से अपील

ग्रामीणों ने प्रशासन से पानी कम होते ही क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर शुरू कराने की मांग की है, ताकि क्षेत्र के गांवों का संपर्क फिर से सुचारू हो सके।

नियमित प्रश्न

ग्रामीणों का आवागमन कैसे हो रहा है?
ग्रामीणों का आवागमन अब नाव के सहारे शुरू हो गया है।
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