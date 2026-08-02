Amroha News: बिजनौर बैराज से छोड़ा 1.81 लाख क्यूसेक पानी, 10 सेमी बढ़ा तिगरी गंगा का जलस्तर
Amroha News: गजरौला, संवाददाता। बिजनौर बैराज से 1,81,216 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद तिगरी गंगा के जलस्तर में 10 सेमी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। खादर क्षेत्र के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जलभराव और रास्तों पर पानी भरने का डर है। प्रशासन जलस्तर पर नजर रख रहा है।
Amroha News: गजरौला, संवाददाता। बिजनौर बैराज से 1,81,216 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद शनिवार को तिगरी गंगा के जलस्तर में 10 सेमी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खादर क्षेत्र के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों को निचले इलाकों में जलभराव व रास्तों पर पानी भरने का डर सताने लगा है। गंगा का जलस्तर 200.60 सेमी दर्ज किया गया।
बारिश का प्रभाव
बीते कई दिनों से पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। बिजनौर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद इसका असर तिगरी गंगा में भी दिखाई देने लगा है, गंगा उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से खादर क्षेत्र में गंगा के आसपास रहने वाले ग्रामीण सतर्क हो गए हैं। ग्रामीण खेतों और रास्तों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। खादर क्षेत्र के शीशोवाली समेत कई गांवों में आबादी के आसपास पानी पहुंच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बैराज से इसी तरह अधिक मात्रा में पानी छोड़ा जाता रहा और बारिश का सिलसिला जारी रहा तो खादर क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रशासन की ओर से भी जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है। जेई बाढ़खंड सुभाष कुमार ने बताया कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का तिगरी गंगा के जलस्तर पर प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। रोजाना भारी मात्रा में बिजनौर बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है।
ग्रामीणों को सताने लगा आवागमन प्रभावित होने का डर
गजरौला। खादर क्षेत्र के कई रास्ते गंगा के जलस्तर बढ़ने के दौरान प्रभावित हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पानी और बढ़ा तो आवागमन में परेशानी हो सकती है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन से जलस्तर पर लगातार नजर रखने और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव के इंतजाम करने की मांग की।
सामान्य प्रश्न
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