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Amroha News: एफसीसी ने डीसीसी अमरोहा को 20 रन से हराकर जीता मैच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: अमरोहा में श्री बालाजी अकादमी के मैदान पर हुए मैच में एफसीसी ने डीसीसी अमरोहा को 20 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एफसीसी ने 94 रन बनाए। जवाब में, डीसीसी 74 रन पर ऑलआउट हो गई। देव और जैद खान की बेहतरीन गेंदबाजी ने एफसीसी की जीत सुनिश्चित की।

Amroha News: एफसीसी ने डीसीसी अमरोहा को 20 रन से हराकर जीता मैच

Amroha News: अमरोहा। श्री बालाजी अकादमी के मैदान पर खेले गए मैच में एफसीसी ने डीसीसी अमरोहा को 20 रन से हराकर जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी एफसीसी की शुरुआत खराब रही। फैज सिद्दीकी, तालिब रजा और उमर फारूक बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। टीम ने 23 के स्कोर पर पांच विकेट गंवा दिए। मुश्किल समय में संटी गुप्ता और देव ने पारी को संभाला। संटी ने 16 गेंदों में दो चौके और दो छक्कों की मदद से 28 रन बनाए। देव ने 26 गेंदों में 20 जबकि मोहम्मद अलशान ने 11 रन का योगदान दिया। एफसीसी की पूरी टीम 17 ओवर में 94 रन पर ऑलआउट हो गई।

डीसीसी की ओर से अजमल नकवी ने दो विकेट हासिल किए। 95 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी डीसीसी अमरोहा की शुरुआत भी लड़खड़ाई रही। गुफरान नजमी ने 12 और सैय्यद अरहम हुसैन ने सात रन बनाए। नवैद आलम ने 10 गेंदों में दो चौके और दो छक्कों की मदद से 22 रन बनाकर टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन उनके आउट होते ही डीसीसी का मिडिल आर्डर लड़खड़ा गया। टीम 13.2 ओवर में 74 रन पर ढेर हो गई। एफसीसी की जीत में देव और जैद खान की गेंदबाजी अहम रही। देव ने दो ओवर में 17 रन देकर तीन तो वहीं जैद खान ने 2.2 ओवर में केवल सात रन देकर तीन बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस तरह एफसीसी ने 20 रन से मैच जीत लिया।

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