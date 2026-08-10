Amroha News: एफसीसी ने डीसीसी अमरोहा को 20 रन से हराकर जीता मैच
Amroha News: अमरोहा में श्री बालाजी अकादमी के मैदान पर हुए मैच में एफसीसी ने डीसीसी अमरोहा को 20 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एफसीसी ने 94 रन बनाए। जवाब में, डीसीसी 74 रन पर ऑलआउट हो गई। देव और जैद खान की बेहतरीन गेंदबाजी ने एफसीसी की जीत सुनिश्चित की।
Amroha News: अमरोहा। श्री बालाजी अकादमी के मैदान पर खेले गए मैच में एफसीसी ने डीसीसी अमरोहा को 20 रन से हराकर जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी एफसीसी की शुरुआत खराब रही। फैज सिद्दीकी, तालिब रजा और उमर फारूक बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। टीम ने 23 के स्कोर पर पांच विकेट गंवा दिए। मुश्किल समय में संटी गुप्ता और देव ने पारी को संभाला। संटी ने 16 गेंदों में दो चौके और दो छक्कों की मदद से 28 रन बनाए। देव ने 26 गेंदों में 20 जबकि मोहम्मद अलशान ने 11 रन का योगदान दिया। एफसीसी की पूरी टीम 17 ओवर में 94 रन पर ऑलआउट हो गई।
डीसीसी की ओर से अजमल नकवी ने दो विकेट हासिल किए। 95 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी डीसीसी अमरोहा की शुरुआत भी लड़खड़ाई रही। गुफरान नजमी ने 12 और सैय्यद अरहम हुसैन ने सात रन बनाए। नवैद आलम ने 10 गेंदों में दो चौके और दो छक्कों की मदद से 22 रन बनाकर टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन उनके आउट होते ही डीसीसी का मिडिल आर्डर लड़खड़ा गया। टीम 13.2 ओवर में 74 रन पर ढेर हो गई। एफसीसी की जीत में देव और जैद खान की गेंदबाजी अहम रही। देव ने दो ओवर में 17 रन देकर तीन तो वहीं जैद खान ने 2.2 ओवर में केवल सात रन देकर तीन बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस तरह एफसीसी ने 20 रन से मैच जीत लिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।