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Amroha News: युवक की मौत में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। 35 वर्षीय किशोर साइकिल से होटल पर खाना लेने जा रहा था, तभी तेज रफ्तार कैंटर ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाए जाने पर चिकित्सकों ने उसे हाई सेंटर रेफर किया, लेकिन उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।

Amroha News: युवक की मौत में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Amroha News: हादसे में युवक की मौत के मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। जानकारी के अनुसार शहर के मोहल्ला तिगरिया भूड़ निवासी 35 वर्षीय किशोर पुत्र रमेश बीते मंगलवार को साइकिल से होटल पर खाना लेने जा रहा था। मंडी धनौरा मार्ग पर तेज रफ्तार कैंटर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में किशोर गंभीर घायल हो गया था। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे अस्पताल ले गए थे। चिकित्सक ने हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया था। परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया था।

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बुधवार रात उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मामले में मृतक के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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