Amroha News: सात अगस्त से कलक्ट्रेट पर धरना देने की चेतावनी
Amroha News: अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन शंकर गुट ने सोमवार को डिप्टी कलेक्टर को किसानों और जनहित से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मांग पत्र सौंपा। चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि यदि छह अगस्त तक जवाब नहीं मिला, तो 7 अगस्त से धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।
Amroha News: अमरोहा। भारतीय किसान यूनियन शंकर गुट प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को किसान एवं जनहित से जुड़ी समस्याओं को लेकर डिप्टी कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि संगठन लंबे समय से किसानों एवं आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को अवगत करा रहा है। अधिकांश समस्याएं आज भी लंबित हैं। यदि छह अगस्त तक मांग पत्र में दर्ज समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की गई तो संगठन सात अगस्त से कलक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन एवं आंदोलन शुरू करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा पांच लाख लागू करने, केसीसी पर ब्याज एवं बैंकिंग अनियमितताओं की जांच कराने, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा किसानों के खातों में अनावश्यक ओवरड्यूज एवं चार्ज लगाने की जांच कराने समेत अन्य समस्याओं को उठाया।
इस दौरान चौधरी विक्रम पंवार, डॉ.गौतम सिंह, पप्पू, मौनू चौधरी, सत्यवीर सिंह आदि मौजूद रहे।
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