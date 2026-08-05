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Amroha News: यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगाकर तहसील में प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: हसनपुर में भाकियू लोकशक्ति के पदाधिकारियों ने यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा। किसान यूरिया की कमी और ओवररेटिंग से परेशान हैं। उन्होंने छुट्टा पशुओं को पकड़ने और घोटालों की जांच की भी मांग की। आंदोलन की चेतावनी दी गई।

Amroha News: यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगाकर तहसील में प्रदर्शन

Amroha News: हसनपुर, संवाददाता। भाकियू लोकशक्ति पदाधिकारियों ने यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।बुधवार को संगठन जिलाध्यक्ष हाजी हसन अहमद गफ्फारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता तहसील परिसर में जमा हुए व नारेबाजी की। आरोप लगाया कि धान एवं ईख फसल के लिए इस समय यूरिया की बहुत जरूरत है लेकिन दुकानदार मौके का गलत फायदा उठा रहे हैं। तमाम केंद्रों पर यूरिया नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कई जगह ओवररेटिंग भी की जा रही है। मांग करते हुए कहा कि यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता कराई जाए।

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किसान को जरूरत के मुताबिक यूरिया उपलब्ध कराया जाए। छुट्टा पशुओं को पकड़ कर गोशाला में संरक्षित करने की मांग भी दोहराई। आरोप लगाते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारी पशु पकड़ने के नाम पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। पहले की तरह आज भी छुट्टा पशुओं के झुंड गांव-गांव देखे जा सकते हैं। कालाखेड़ा की सहकारी चीनी मिल में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। विद्युत अधिकारी-कर्मचारियों पर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाया। कहा कि गलत बिजली बिल निकाले जा रहे हैं और बाद में बिल सही करने के नाम पर किसानों का आर्थिक व मानसिक शोषण किया जा रहा है। सभी आरोपों की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। इस दौरान राजपाल सिंह चौहान, धर्मपाल सिंह, मुनिदेव सिंह, महेंद्र सिंह, जहीर अहमद, जसवंत सिंह, प्रेम सिंह, राजेंद्र सिंह, अरविंद राणा, महेंद्र कुमार, उस्मान चौधरी आदि रहे।

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