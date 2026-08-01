Amroha News: बिजली भार तीन किलोवाट करने पर जताई नाराजगी

Amroha News: घरेलू बिजली का भार दो की जगह तीन किलोवाट करने के विरोध में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन ने मंडी समिति में विरोध-प्रदर्शन किया। बाद में एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए समस्या समाधान की गुहार लगाई। जिला उपाध्यक्ष आदेश कुमार पैसल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश उपभोक्ताओं का घरेलू बिजली का भार दो की जगह तीन किलोवाट कर दिया गया है, जिससे बिल अधिक आ रहे हैं। बहुत से उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके यहां सिर्फ लाइट ही जल रही है। इनका भार दो किलोवाट भी नहीं हैं। आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी विभागीय अधिकारी मामले की सुनवाई के बाद समाधान नहीं कर रहे हैं।

मांग करते हुए कहा कि बिजली भार उपभोग के हिसाब से किया जाए। बसेड़ा खुर्द गांव में पुलिया बनाने की जरूरत बताई। कहा कि पुलिया न बनने से आवागमन में दिक्कत हो रही है। चेताया कि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। जिला उपाध्यक्ष हेमेंद्र चौधरी ने आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग की। बताया कि खाद, बीज व सिंचाई आदि पर लागत लगातार बढ़ती जा रही है जबकि दूसरी ओर सरकार गन्ने का मूल्य उस अनुपात में नहीं बढ़ा रही है। जिसके चलते किसानों को ईख की खेती करना नुकसानदायक साबित हो रहा है। यही कारण है कि तमाम किसानों ने गन्ने की बुआई बंद कर दी है। इस दौरान सुनील आर्य, ब्रह्मजीत सिंह, राधेलाल अग्रवाल, मक्खन सिंह, मुख्तार सिंह, अजब सिंह, श्रीकृष्ण आदि मौजूद रहे।