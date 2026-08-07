Amroha News: बकरियों को खेत से भगाने पर किसान से मारपीट
Amroha News: डिडौली क्षेत्र के दीपपुर गांव में मोहम्मद हसन ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उनके खेत में घुसी बकरियों को भगाने के बाद उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। हसन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्रभारी निरीक्षक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
Amroha News: डिडौली क्षेत्र के गांव दीपपुर निवासी मोहम्मद हसन ने गांव निवासी कुछ लोगों पर खेत में घुसी बकरियों को भगाने के बाद मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित मोहम्मद हसन के मुताबिक उनके खेत में पिछले कई दिनों से बकरियां घुसकर फसल को नुकसान पहुंचा रही थीं। आरोप है कि गुरुवार को जब उन्होंने अपने खेत में घुसी बकरियों को भगा दिया, तो शिकायत करने पर सरोज पुत्र छोटे, मेहराजुल पुत्र छोटे, इवान पुत्र सरोज तथा अन्य लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।
पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बालियान ने बताया की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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