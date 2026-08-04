Amroha News: केएसएस इंटर कॉलेज में पौधरोपण कर लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प
Amroha News: मंडी धनौरा में कौराला के कुंदन सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज में 33 यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रबंधक सरदार जगजीत सिंह और एनसीसी प्रभारी योगेश कुमार ने प्रदूषण को चुनौती बताते हुए पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी पर जोर दिया। छात्रों ने साफ-सुथरे और हरित वातावरण को बनाए रखने का संकल्प लिया।
Amroha News: मंडी धनौरा। पर्यावरण संरक्षण व हरित अभियान को गति देने के उद्देश्य से सोमवार को क्षेत्र के गांव कौराला के कुंदन सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज में 33यूपी बटालियन एनसीसी के संयोजन में पौधरोपण किया गया। प्रबंधक सरदार जगजीत सिंह ने कहा कि बढ़ता प्रदूषण व घटते वन क्षेत्र मानव जीवन के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी समझनी होगी। एनसीसी प्रभारी योगेश कुमार ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। प्रत्येक छात्र-छात्रा से कम से कम एक पौधा रोपकर उसकी जिम्मेदारी लेने व पर्यावरण जागरूकता का संदेश समाज तक पहुंचाने की अपील की।
कैडेट्स ने विद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं हरित बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान तनीषा सिसोदिया, मुनीत कुमार, हर्ष गौतम, प्रिंस, अभिजीत, रोहित, हिमांशु, काजल, सपना, आरती, रंजना, साक्षी, कोमल, चंचल, प्रियंका आदि मौजूद रहे।
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