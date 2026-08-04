Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: केएसएस इंटर कॉलेज में पौधरोपण कर लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: मंडी धनौरा में कौराला के कुंदन सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज में 33 यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रबंधक सरदार जगजीत सिंह और एनसीसी प्रभारी योगेश कुमार ने प्रदूषण को चुनौती बताते हुए पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी पर जोर दिया। छात्रों ने साफ-सुथरे और हरित वातावरण को बनाए रखने का संकल्प लिया।

Amroha News: केएसएस इंटर कॉलेज में पौधरोपण कर लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

Amroha News: मंडी धनौरा। पर्यावरण संरक्षण व हरित अभियान को गति देने के उद्देश्य से सोमवार को क्षेत्र के गांव कौराला के कुंदन सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज में 33यूपी बटालियन एनसीसी के संयोजन में पौधरोपण किया गया। प्रबंधक सरदार जगजीत सिंह ने कहा कि बढ़ता प्रदूषण व घटते वन क्षेत्र मानव जीवन के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी समझनी होगी। एनसीसी प्रभारी योगेश कुमार ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। प्रत्येक छात्र-छात्रा से कम से कम एक पौधा रोपकर उसकी जिम्मेदारी लेने व पर्यावरण जागरूकता का संदेश समाज तक पहुंचाने की अपील की।

कैडेट्स ने विद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं हरित बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान तनीषा सिसोदिया, मुनीत कुमार, हर्ष गौतम, प्रिंस, अभिजीत, रोहित, हिमांशु, काजल, सपना, आरती, रंजना, साक्षी, कोमल, चंचल, प्रियंका आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Amroha News NCC

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।