Amroha News: बंदरों से बचने में छत से गिरे बुजुर्ग, इलाज के दौरान मौत

Amroha News: मंडी धनौरा। बंदरों को भगाने के लिए छत पर गए 60 वर्षीय बुजुर्ग पर अचानक बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले से बचने के प्रयास में बुजुर्ग का संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे आ गिरे। हादसे में सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। थाना क्षेत्र के गांव पेली तगा निवासी नजीर अहमद (60) शनिवार शाम अपने घर की छत पर बंदरों को भगाने के लिए गए थे। बताया गया कि इसी दौरान बंदरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। बंदरों से बचने के दौरान वह छत से नीचे आंगन में जा गिरे। नीचे रखी सीमेंट की चादर से उनका सिर टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में नजीर अहमद को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले गए। चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। नजीर अहमद के घर पर ही फर्नीचर की दुकान है, जिसे उनका छोटा बेटा संभालता है। बुजुर्ग की अचानक मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। शोकाकुल परिजनों ने मृतक का दफीना कर दिया。