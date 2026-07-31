Amroha News: ई-रिक्शा सवार आंगनबाड़ी कार्यकत्री से बैग लूटा
Amroha News: गांव लौट रही आंगनबाड़ी कार्यकत्री रीता त्यागी से बाइक पर सवार दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर बैग लूट लिया। बैग में 20 हजार रुपये और दो मोबाइल फोन थे। घटना बिजनौर स्टेट हाईवे पर हुई। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।
Amroha News: ई-रिक्शा से अपने गांव लौट रही आंगनबाड़ी कार्यकत्री से बाइक सवार दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर बैग लूट लिया। थाना क्षेत्र के गांव पेली तगा निवासी रीता त्यागी आंगनबाड़ी कार्यकत्री हैं। गुरुवार को वह तहसील मुख्यालय आई थीं। काम निपटाने के बाद पैदल शेरपुर चुंगी पहुंचीं व वहां से ई-रिक्शा में सवार होकर गांव लौट रही थीं। इसी दौरान बिजनौर स्टेट हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास पीछे से बाइक पर सवार दो युवक पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने चलते ई-रिक्शा में झपट्टा मारकर उनके हाथ से बैग छीन लिया और फरार हो गए। पीड़िता के अनुसार बैग में 20 हजार रुपये की नकदी व दो मोबाइल फोन थे।
दोनों बदमाश हेलमेट लगाए हुए थे, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकी। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हुए। सूचना पर पुलिस भी पहुंची व घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान का प्रयास कर रही है। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सरोहा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले में जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।